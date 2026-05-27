吉本新喜劇の座員・島田珠代、もじゃ吉田が２７日、大阪市内で行われた「第五十二回吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席し、公演「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」（６月４日、大阪・なんばグランド花月）について語った。同公演では酒井藍や吉田裕ら芸人とＪＲＡの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、吉川奈穂騎手が初共演する。吉田は「ビタミンＳ」お兄ちゃん