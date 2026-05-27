巨人の阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で逮捕された。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「今回の事件では、阿部氏の長女が対話型AI『ChatGPT』に相談して、児童相談所に通報したことが注目を集めている。私たちはAIで時間や労力を削減しているつもりだが、大事なものをスキップしていないか」という――。■巨人・阿部監督逮捕の衝撃プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助・監督（当時）が、5月25日、長女への暴行容疑で警視庁に現行