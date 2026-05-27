中日２軍のホームはどこになるのか。株式会社中日新聞社と株式会社中日ドラゴンズは２７日、ファーム移転に関する公募内容と日程について発表した。中日社と球団は２軍が使用するナゴヤ球場の老朽化を理由に昨年１１月に移転を発表。メイン球場や選手寮を整備できる７万〜８万?以上の土地確保、ホームのバンテリンドームナゴヤまで車で原則１時間以内の到着、２０３０年代前半に実現し、２０〜３０年以上の継続利用可能などの