5月26日、鈴木紗理奈（48）の所属事務所が、タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公表）の発言を巡る一連の騒動についてコメントを発表した。騒動の発端は、『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の18日放送回。番組側が用意した「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問に対し、あのが「鈴木紗理奈！」と実名で回答したことだった。放送後、名指しされた鈴木はInstagramのストーリーズで反応。あのの名前や番組名こそ出さ