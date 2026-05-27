彼氏が穏やかな表情でこちらの話に相づちを打ってくれたら、ついつい気分よく話し続けてしまうもの。でも、話題によっては、内心「早く終わんねえかな…」と退屈されているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性170名に聞いたアンケートを参考に「早く終わってくれ…女子特有のガッカリトーク」をご紹介します。【１】どんな意見にも難癖をつけたがる「イライラ全開の話」「何を言ってもキレられたら、だんまりを