◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン皐月賞組が実績的に優位なダービーだが、妙味のある配当の馬券を狙うためには、あえて別路線組にスポットを当てたい。過去１０年でスプリングＳから直行した馬は２頭（２４年シックスペンス、１９年エメラルファイト）のみで、いずれも着外に敗れている。ただ、今年のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、