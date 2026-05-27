日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２７日、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）とアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の１２か国の間で、指導者ライセンス相互承認の締結が行われたと発表した。日本サッカー協会の宮本恒靖会長が会見した。これまで日本人指導者が欧州で指導者を務める際は、新たに現地でライセンス取得が必要だった。今回の締結によって、日本で指導者ライセンスを取得してＪ１クラブで３年以上、またはＡ代表での監督経験があ