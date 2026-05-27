◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）ＤｅＮＡの東克樹投手が２８日のオリックス戦（横浜）に先発する。中６日での登板に食事面で特にハチミツとお酢を意識したと明かし「体も軽いんで、目覚めとかも。そういったところで変わってきてるんじゃないかな」と効果を実感した様子。どこで購入しているかと問われると「デパ地下にいいやつを。形から入るタイプなんで」と笑いを誘った。警戒