吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２７日、大阪市内の吉本興業本社で行われた。座員の金原早苗が自身が出演する「ザ・モノマネ新喜劇ｖｏｌ．２」（８月２６日・なんばグランド花月）のＰＲを行い、４月のボディーコンテストで優勝した美ボディーを披露した。３９歳の体つきとは思えなかった。白い透け感のある上着とぴちっとした赤いレギンスで登場した金原は、ボディーコンテストの話題になると上着を脱ぎ、白のタンクトッ