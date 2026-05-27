香川県農業士の認定式 優れた農業経営を行う農家を対象にした「香川県農業士」の認定式が27日、開かれました。 香川県は優れた農業経営を行い、担い手の育成にも積極的な農家を毎年、「香川県農業士」に認定しています。 2026年は再認定も含む24人が選ばれました。香川県庁で開かれた認定式には13人が出席し、認定証を受け取りました。 香川県は今後が期待される若手農家を香川県青年農業士に認定していて、