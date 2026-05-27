吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２７日、吉本興業大阪本社で行われ、会見の大トリに池乃めだか（８２）が登場した。登場から会場を爆笑の渦に包みこんだ。「師匠どこですか？」と身長１４９センチのめだかを探すノリが始まると本人が「見下〜げてごら〜ん♪」と歌い周囲が驚くという鉄板ネタを披露。続いてなんばグランド花月で７月３日に開催される「池乃めだか芸能生活６０周年記念〜ちっさいおっさん〜大祭り〜」を告知