「負けないで」「揺れる想（おも）い」などの名曲で知られるＺＡＲＤの坂井泉水さん（１９６７〜２００７年）が４０歳で亡くなってから、２７日で１９年がたった。命日である２７日、ＺＡＲＤの公式Ｘ（旧ツイッター）が更新され「いつもＺＡＲＤを応援頂き、誠にありがとうございます。本日５月２７日はＺＡＲＤ／坂井泉水さんのご命日です」と伝える。「それぞれの場所で、それぞれの想いとともに、坂井さんを偲（しの）ぶ