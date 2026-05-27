日本手話では「障害者」は「壊れた人たち」と表現します。 でもこれはモノにたいして使う言葉で、わたしたちには違和感があります。 だからわたしたちは「個性をもった人たち」と表現します。 これは「ホワイトハンドコーラスNIPPON」の子どもたちが発した言葉である。ホワイトハンドコーラスNIPPONは、耳の聞こえる・聞こえないを超えて、子どもたちが同じ舞台に立ち、それぞれの方法で音楽をつくっていくインクルーシブな合唱団