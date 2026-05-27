アイメイクブランド「ラブ・ライナー」から、人気漫画『NANA』との限定コラボアイテムが2026年6月中旬より順次発売♡ナナとハチ、それぞれの魅力を落とし込んだリキッドアイライナー2種とロングマスカラが登場します。2つ並べるとハートが完成する特別デザインや、“707号室”を感じさせるディテールなど、ファン心をくすぐる仕掛けが満載。『NANA』の世界観をたっぷり楽しめる限定コスメです♪ 『