日本スケート連盟は27日、東京都内で理事会を開き、全国中学校体育大会（全中）で2027年度から除外されるスピードスケート、フィギュアスケートの代替大会を創設する方針を決めた。全中のスケート大会は近年、長野市で固定化して実施。代替大会についても長野市と協議を進め、27年度は28年2月ごろに「全国中学生スケート大会」（仮称）として行うことを計画している。全中では過去にフィギュアの男子で五輪2連覇の羽生結弦、