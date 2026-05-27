G大阪は27日、吹田市内の練習場で公開トレーニングを行った。時折、雨が降る中で1時間強。30日の百年構想リーグ・プレーオフ東京V戦（パナスタ）へ向けて調整した。MF名和田我空が止まらない飢餓感をゴールへぶつける。前節・清水戦では待望のJリーグ初アシストをマーク。だが「正直、満足はできない。あれで“爪痕を残した”と言われているようでは、まだまだだなと思っています」と言い切った。今季を命運を懸けた4月11日