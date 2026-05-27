演歌歌手の門松みゆき（33）と楠木康平（24）が27日、東京・カラオケパセラ池袋本店で、ジョイントライブを行った。この日は門松の新曲「酒、ほろほろ…」の発売日。2人は同じ事務所所属から実現となった。オープニング曲「浪花節だよ人生は」は2人で熱唱。その後、1部は楠木のソロステージ。デビュー曲「北へひとり旅」や新曲「流されたって」に加え、来月発売のカバーアルバムから「ワインレッドの心」などを披露した。2部の門松