スズキ新型SUV「アクロス」発表に反響多数！スズキのオランダ現地法人は2026年5月1日、フラッグシップモデルとなるミドルサイズSUVの新型「アクロス」を発表しました。日本では“アクロス”という車名は、スズキが1990年代に展開していた250ccバイクとして馴染まれていましたが、現在では欧州市場において同社のラインナップを牽引するSUVにその名が与えられ、すでに現地でも注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これ