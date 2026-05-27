瀬戸内地方は前線や低気圧の影響で雨が降っています。27日夜も雨の降るところがあるでしょう。 28日も雲が広がりやすく、雨雲のかかるところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で21度、津山で20度でしょう。27日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で27度、高松で28度の予想です。27日よりも3度前後気温が高くなります。湿度が高く、ジメジメとした体感になるでしょう。金曜日から日曜日は各地