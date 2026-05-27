みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、義実家で昼まで寝ている夫のせいで起こった一件です。現在、午前11時45分。義実家で気が緩んでいるのか、いつまで経っても起きてこない夫