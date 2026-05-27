保育士として働いていたマナミさん（仮名・28）は、名古屋市内のホスト“りおん”こと伊良波幸広容疑者（29）にのめり込み、風俗業界へ足を踏み入れた。伊良波容疑者は5月12日、女性客のキャッシュカードを使って現金26万3000円を引き出したとして、窃盗（払い出し等）の疑いで愛知県警に逮捕されている。マナミさんはその被害者とされる女性だ。国内では月150万円前後を稼いでいたが、それでも足りず彼女が向かった先は海外