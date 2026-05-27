皆吉愛寿香が自身のインスタグラムを更新。親友の高橋しずくと仲良く並んで撮った2枚の写真を投稿した。【写真】去年と今年、2枚の写真を見比べ！「間違い探し???」（全2枚）これは日本女子プロゴルフ協会による選手たちのプロフィール写真撮影会の時のオフショット。1枚目が今年のバーション、2枚目は2025年バーションだ。2枚を見比べた皆吉は「手組んでピース以外ポーズ出てこない！ 髪色は変化したよ！ ズッ友！笑笑笑」と楽し