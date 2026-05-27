足元の株式市場では、AI半導体関連を中心に「高付加価値製品」を持つ企業への注目が高まっています。単純に売上高が伸びている企業だけでなく、「高い利益率を維持しながら成長できる企業」が評価されやすい局面となっています。こうした場面で注目されるのが、売上高から原価を差し引いた売上総利益（通称：粗利）です。そこで今回は、売上総利益（通称：粗利）に着目した投資戦略を紹介します。 なぜ今、「粗利」に注目するのか