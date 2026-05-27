兵庫県たつの市で親子2人が殺害されたとされる日から、5月27日で2週間。警察は現場周辺で大規模な捜索を実施しました。 5月19日、たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して殺害されているのが見つかった事件。警察は千尋さんに対する殺人の疑いで、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配しています。 大山容疑者は10年ほど前まで、田中さんの家の南隣の家に住んでいたこと