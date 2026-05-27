平成リバイバルの流れで、じわじわ再熱しているルーズソックス。かつては制服やギャルファッションのイメージが強かったアイテムだが、今はスニーカーや厚底シューズに合わせて、足元にボリュームを出す“今っぽアイテム”として注目されている。ポイントは、くしゅっとたまる低重心のボリューム感。足元に重さを出すことでコーデ全体のバランスが取りやすくなり、ミニスカートやショートパンツ、ワンピースとの相性も抜群。いつ