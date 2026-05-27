お笑いタレントの友近（52）が26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。学生時代の部活動での経験を振り返った。アルバイト経験の話題になり、「海原やすよともこ」の2人は実家の飲食店を手伝っていたと告白。姉・海原ともこは「いらっしゃいませ〜」と愛想良く振る舞っていたが、妹・やすよは客を見ると厨房へとUターンしていたという。人前で笑顔を見せること