1日に第1子女児出産を発表したタレント藤田ニコル（28）が26日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。第1子の姿を公開した。藤田はストーリーズで活用している育児アイテムを紹介。おしゃれなartipoppe(アーティポッペ)の抱っこ紐やH＆Mで購入したベビー服を「見事に花柄祭り」と披露した。さらに「リビングで寝ているのを見守る時にとっても便利」としてDockATot（ドッカトット）のベビーマットレスも紹介。ピンクの花