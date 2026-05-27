中道改革連合の小川代表は２７日、東京都内で講演し、立憲民主、公明両党との合流について「（公明との）２党先行合流は理論的にはあり得る」と述べた。小川氏は「現状、（３党での）合流の旗を降ろすことはない。先行合流がもたらす政治的影響は、３党で慎重に議論する必要がある」とも語った。公明は合流に前向きな一方、立民は合流への慎重姿勢を強めている。