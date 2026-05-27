オリックス・エスピノーザが、28日DeNA戦の予告先発として公示された。ここまで九里と並んでチームトップの5勝を挙げている助っ人右腕は、「チームがどこであれ、自分は自分の計画通りに打者を攻めていきたい。なるべく少ない球数で、早くアウトを取れたらいいと思っている」と交流戦への登板に向けて決意。普段立たない打席に関しては「あんまり打席に立ったこと自体がないので、そんなにいいバッターじゃないんですけど。で