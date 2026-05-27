【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２６日、水資源があるとされる月の南極で、２０３２年までに宇宙飛行士が滞在できる基地を建設する計画を発表した。基地運営を支える電力として原子力を用いる構想を盛り込んだ。計画は「ムーンベース計画」と名付けられ、３段階で進められる。２９年までの第１段階では、無人探査機などを月面着陸させるミッションを２１回実施する。このうち３回は今年行う。２９〜３２年