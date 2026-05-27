あす28日から「大雨警報」などの防災気象情報が変わり、1から5の数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表されるようになります。私たちの命を守るための大事な情報が大きく変わります。この1から5の数字は、自治体が出す「避難情報」、5段階の「警戒レベル」と繋がっています。「レベル5特別警報」は、「緊急安全確保」の目安となる情報です。災害がすでに発生している可能性があります。ただし、この段階での避難所への移動は