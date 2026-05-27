【「A列車で行こう 9 Evolution」無料体験版】 5月28日0時配信 アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう 9 Evolution」の無料体験版を5月28日0時より配信する。「A列車で行こう 9 Evolution」は6月4日に発売される。 体験版では、「チュートリアル」マップを最後までプレイ可能。線路の敷き方や、資材の運び方、ゲームの