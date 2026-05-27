傷害疑いで男（22）を逮捕 志布志市で面識のない男性の顔を殴ってけがをさせたとして22歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、志布志市の会社員の男（22）です。 志布志警察署によりますと男は、5月1日の午前0時すぎ志布志市の繁華街の路上で志布志市に住む30代の男性の顔を殴り、あごに2週間のけがをさせた疑いです。 「まったく知らない人に1発殴られた」110番通報 被害男性が「まったく知らない人に1発