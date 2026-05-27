クリエイティブガールグループ「Ettone」が、”人と音楽のつながり”を探るトークセッション連載企画『Loose Dial』。第3回のゲストは、ビートメイカー／プロデューサーのA.G.Oだ。【写真を見る】R&B、HIP HOP、ポップスを横断するサウンドを手がけてきたA.G.Oは、生演奏のグルーヴをデジタルの音像へ落とし込み、アーティストの声や言葉、空気感を引き出しながら楽曲を形にしていくクリエイター。EttoneのプロデューサーALYSA