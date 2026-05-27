アマチュアの多くは「ブレーキ」が壊れた状態！でも、これって具体的にどういう状態？ ドライバーが全く安定しない、極端なミスが連発する…。そんなあなたは、スイングにおける「ブレーキ」が壊れている状態かもしれません。 ゴルフのスイングを車に例えると、体を回す動作は「アクセル」、体をキープして動きすぎないようにする動作は「ブレーキ」にあたります。ブレーキ機能