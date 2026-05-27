全国で目撃情報が相次ぐ“クマ”。4月、東京・八王子市の住宅地に近いエリアで、体長1メートル50センチほどの ツキノワグマが出没したほか…5月17日には、茂みの中に親子とみられる2頭のクマを確認。19日には、奥多摩町でクマに襲われた可能性がある上半身のない遺体が見つかるなど、都内でもクマ被害への危機感が高まっています。忍び寄るクマの気配は静岡県内でも…。（記者）「クマのフンらしきものが見つかったのは、あ