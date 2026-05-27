アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/27営業日時点＝ 上海ゴム 1.06％ 上海重油 0.28％ 大連とうもろこし -0.12％ 大連ポリエチレン -0.14％ 上海銅 -0.2％ 上海異形鉄筋 -0.72％ ＊数値は前日比％