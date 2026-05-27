大井川鉄道のトーマス号とパーシー号です。すでに運行していたパーシー号に加えて、今週30日･土曜日からは、トーマス号も営業運転を始めるのを前に、27日、報道陣に初めてとなる2台が一緒に並ぶ姿が披露されました。27日、大井川鉄道の新金谷駅に集まった多くの報道陣。その先にあったのは…。（澤井 志帆 アナウンサー）「ご覧ください。トーマスとパーシーが仲良く