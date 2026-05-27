新日本プロレスは２７日、親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに株式譲渡することを発表した。正式な譲渡日は６月３０日を予定している。ブシロードは、新日本プロレスの７割の株を所有する筆頭株主。同社によると保有株式数は「１０５０万４００株」だった。今回、すでに２２・７％の大株主だったテレビ朝日とサイバーエージェントにすべて売却し譲渡価額は合計で３５億９７００万円とブシロードは発表し