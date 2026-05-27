Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ＰＧ橋本竜馬（３８）と２０２６―２７年シーズンの契約に合意したと発表した。元日本代表主将で、静岡には２０２４―２５年シーズン途中に加入。今季は度重なるけがに泣き、わずか１６試合の出場にとどまった。橋本竜は広報を通じてコメントを出した。「来シーズンもベルテックス静岡でプレーさせてもらうことになりました橋本竜馬です。今シーズン、個人としてはけがで全く仕事ができなかった