日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）オリックスがＤｅＮＡ戦の勝ち越しへ「７点打線」をプチ改造した。交流戦開幕となった２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）は７―１で快勝。初回に４点を先行し、一度も試合の主導権を渡さなかった。１番に西川を置き、宗、紅林、前日に先制打の山中でクリーンアップを形成。自己最多の４打点を記録した野口も６番で構える。スタメンは以下の通り。１（左）西川