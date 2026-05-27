日本女子プロゴルフツアーのリゾートトラストレディスは２８日から４日間、福島・グランディ那須白河ＧＣ（６５００ヤード、パー７２）で行われる。昨年の同大会でツアー初優勝を飾った稲垣那奈子（三菱電機）は２７日、ディフェンディングチャンピオンとして初めて迎える今大会に向けて冷静に抱負を明かした。「本当は優勝を目指して、ですが、ちょっとでもいい順位でプレーできるように頑張りたいと思います」と落ち着いた