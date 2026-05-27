元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が27日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）の処遇について言及した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに