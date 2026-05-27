日本サッカー協会（JFA）は27日、アジアサッカー連盟（AFC）と欧州サッカー連盟（UEFA）の指導者ライセンスの相互承認が締結されたことを発表した。互換性が認められたのは日本、オーストラリア、中国、インド、ヨルダン、韓国、クウェート、マレーシア、カタール、サウジアラビア、UAE、ウズベキスタンの12カ国。トップリーグ（日本の場合はJ1）で3年以上の監督経験、もしくはA代表を指揮した経験があることが条件となる。