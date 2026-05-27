東京六大学野球連盟は27日、5月30日（土）、5月31日（日）に予定される早慶戦の前売りチケット、応援券席が完売したことを発表した。当日チケットは土日ともに内野自由席（一般、学生）4500枚、外野席1700枚の販売を予定している。31日に神宮で予定される早慶戦2回戦では天皇陛下が観戦される。過去には1950年の秋季リーグ戦、1994年の春季リーグ戦において「天覧試合」が実現しており、令和では初となる。1925年に始ま