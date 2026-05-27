ステラシードは、ヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」およびシェアードラインの「8 THE THALASSO u（エイトザタラソ ユー）」より、『ドラゴンクエスト』とのコラボデザインアイテムを数量限定で発売する。ステラシード公式オンラインストアで先行予約を5月27日に開始し、7月1日から全国の一部バラエティショップ・ドラッグストアにて順次展開する。 【画像あり】ホイミスライムをモ