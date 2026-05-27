ロート製薬は、ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とコラボレーションした数量限定商品「ロートジーキングスライム型目薬」を、6月10日より全国のドラッグストアやECサイト等で順次発売することを発表した。 【画像あり】ふくよかなフォルムにツヤのある王冠キャップをあしらった、キングの名にふさわしい外観 「ロートジー」と「ドラゴンクエスト」のコラボレーシ