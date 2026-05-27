（桃園空港、台北中央社）「台湾漫遊録」の英訳版「Taiwan Travelogue」で英国の文学賞「国際ブッカー賞」を受賞した台湾の作家、楊双子（ようふたご）さんが26日午後、台湾に帰国した。降り立った桃園国際空港で取材に応じ、「台湾文学が世界の舞台で他の人に劣ったことは一度もない。ただ、日の目を見る機会が不足していただけだ」と述べ、自身の受賞をきっかけに台湾文学にスポットライトが当たることを願った。国際ブッカー賞