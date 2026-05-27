華やかなレッドカーペットが象徴する「映画芸術の最高峰」アカデミー賞。芸術を顕彰する場と見られがちだが、その起源は大人の事情そのもの。映画産業を支配する大手映画会社が労働組合対策として設けたこの授賞式は、いかにして現在のショー形式へと変化していったのか。創設の背景とその変遷をひもとく。※本稿は、映画評論家の松崎健夫『アカデミー賞入門』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。1917年のロシア革命後、