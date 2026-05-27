シント＝トロイデン（STVV）は今季のベルギーリーグのサプライズとなった。レギュラーシーズンを３位で終えたカナリーズ（クラブの愛称）は16年ぶりに進出したプレーオフ１でも健闘し、３位でシーズンをフィニッシュ。来季のヨーロッパリーグ予選出場権を獲得した。人口４万の街を本拠地にするチームの飛躍に、ファンは大喜び。５月22日には市庁舎広場で祝賀会が開かれ、選手・スタッフ、クラブ首脳陣と喜びを分かち合った。